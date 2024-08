Helena Freitas defende criação de Instituto Interdisciplinar da Laurissilva

Helena Freitas, professora catedrática na área da Biodiversidade e Ecologia, defende, na sua página do Facebook a criação de um Instituto Interdisciplinar da Laurissilva.

Aos olhos da professora, este instituto deveria ser integrando investigação, conservação, educação e o envolvimento da comunidade. “Serviria como um centro para investigadores, conservacionistas, educadores e o público colaborarem na proteção e estudo da floresta Laurissilva. Este Instituto Interdisciplinar da Laurissilva não só promoveria a investigação e a conservação da Laurissilva, mas também serviria de modelo para a forma como as modernas instalações de investigação podem integrar-se harmoniosamente e apoiar os ecossistemas em estudo”, esclarece.

A estrutura teria lugar na orla da floresta Laurissilva, “com fácil acesso às principais áreas de investigação. Idealmente, seria construído perto de uma pequena comunidade sustentável, promovendo o envolvimento local”.

Segundo Helena Freitas, o projeto do edifício “incorporaria materiais sustentáveis, como madeira e pedra de origem local, com uma pegada de baixo impacto. A arquitetura seria inspirada na própria Laurissilva, utilizando formas orgânicas, grandes janelas com vistas para a floresta, além de jardins internos que criam uma transição perfeita entre o ambiente construído e a natureza”.

