O Complexo Balnear da Ribeira Brava hasteou, esta tarde, a bandeira azul que reconhece e garante a qualidade da água do mar e do espaço para os utentes.

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, destacou os esforços conjuntos que permitiram alcançar este marco significativo, tendo agradecido todas as parcerias e a colaboração das entidades que têm mantido as portas abertas à edilidade em questões ambientais.

Mais recordou que, ao longo do ano, foram realizadas várias limpezas de praia, além da regeneração da área com melhores ligações de esgotos e águas pluviais.

“Há três anos, foi adquirida uma cadeira anfíbia que permite que pessoas com incapacidade motora acedam ao mar”, referiu o presidente, que pediu uma atenção especial das entidades marítimas para “intensificar a vigilância e garantir que embarcações próximas não comprometam a qualidade da água durante a época balnear”, como já aconteceu no passado.

O líder da autarquia incentivou a população e os turistas a visitarem a Ribeira Brava para desfrutar da praia e de todos os seus serviços, praticar desporto na promenade, passear, lanchar e aproveitar o concelho durante o verão.

Da parte da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, o Ara Oliveira elogiou o trabalho árduo que culminou neste reconhecimento. “A bandeira azul é um símbolo de muito empenho ao longo do tempo e para obtê-la é necessário manter a qualidade de excelência durante quatro anos consecutivos, o que requer investimento, limpeza, manutenção e construção”, referiu, salientando que estes fatores fazem do concelho da Ribeira Brava “um justo merecedor” desta distinção.

Este evento contou com a atuação do Coro Infantojuvenil da Ribeira Brava e marca um importante reconhecimento dos esforços contínuos do Município em prol da sustentabilidade ambiental e da melhoria das suas infraestruturas balneares.