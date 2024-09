Há 729 bombeiros na Madeira

Em nota de imprensa, o Serviço Regional de Proteção Civil dá conta que existem 729 bombeiros na Madeira.

“O Serviço Regional de Proteção Civil informa que dos 729 bombeiros, 173 são profissionais das Associações Humanitárias de Bombeiros, 320 são voluntários, 188 são sapadores (Funchal e Santa Cruz) e 48 são municipais (Machico).

Mais informamos que o dispositivo regional de proteção civil é composto por sete Associações Humanitárias de Corpos de Bombeiros Voluntários/Mistos (Corpo de Bombeiros Voluntários Madeirenses, Corpo de Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Corpo de Bombeiros Voluntários de Santana, Corpo de Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Corpo de Bombeiros Voluntário da Calheta, Corpo de Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e Corpo de Bombeiros Voluntários do Porto Santo), e três são detidos por Câmaras Municipais, Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e ainda os Bombeiros Municipais de Machico.

Dos sete corpos de Bombeiros detidos por Associações Humanitárias, o maior destaque em efetivo de profissionais vai para o Corpo de Bombeiros Voluntários Madeirenses: 128 bombeiros, dos quais 39 operacionais são profissionais e 89 são voluntários”, pode ler-se.