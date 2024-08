O Conselho do Governo Regional, presidido por Miguel Albuquerque, deliberou na manhã desta quinta-feira, louvar publicamente João Egídio Andrade Rodrigues pela dedicação à causa pública e às belezas naturais da Região.

No tributo, pode-se ler que João Egídio Andrade Rodrigues” passou recentemente à condição de aposentado depois de ter desempenhado, de forma exemplar, funções na administração pública regional durante 45 anos”.

“Foi ainda um dos primeiros homens a trabalhar com arte floral pública na Madeira e, ao longo de várias décadas, tem concebido inúmeros trabalhos decorativos com flores, frutos e artesanato regional, quer em eventos na Madeira e Porto Santo, quer em certames nacionais e internacionais, onde a Região se faz representar”, verifica-se ainda.

Egídio Rodrigues “tem levado o nome da Madeira ao país, ao mundo e em especial à nossa diáspora, tendo participado na Festa da Flor realizada na África do Sul em 2018 e sendo um apoiante da candidatura dos Tapetes Florais no concurso das 7 Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa em 2020”, diz também a nota emitida a partir da Quinta Vigia.

O Governo Regional lembra que, “paralelamente, tem vindo a contribuir para a promoção da Madeira como destino turístico através da participação em eventos como a Festa da Flor, onde marca presença de forma ininterrupta, com projeto próprio, desde 1984”.

“Recorde-se que também esteve diretamente envolvido e participou em iniciativas e eventos, que fizeram e fazem parte do cartaz turístico e cultural anual da Região como as Festas de Natal e Fim de Ano, as Festas de Carnaval, as Portas Pintadas da Zona Velha da cidade do Funchal, entre outras, abrilhantando todas as iniciativas e contribuindo para a sua divulgação”, conforme faz menção.