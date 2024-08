Reunido já na manhã desta quinta-feira, na Quinta Vigia, do Conselho de Governo Regional resultou uma série de deliberações, na sua esmagadora maioria na forma de louvores a desportistas, associações e clubes que vêm elevando bem alto o nome da Madeira nos últimos tempos.

Desde logo, destaca-se a deliberação de “louvar publicamente a atleta madeirense Madalena Rodrigues Costa, o Sporting Club Santacruzense e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar a medalha de ouro, no Campeonato da Europa de Patinagem Artística, na variante livre, no escalão de juniores femininos.

OUTROS LOUVORES

- Louvar publicamente o atleta madeirense Afonso Silva Neto, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar ao serviço da seleção nacional, no Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade, a medalha de bronze, na distância de 3000 metros estafeta, na variante de pista, no escalão de juvenis masculinos.

- Louvar publicamente o atleta madeirense Afonso Henrique Pestana Silva, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar ao serviço da seleção nacional, no Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade, a medalha de bronze, na distância de 3000 metros estafeta, na variante de pista, no escalão de juniores masculinos.

- Louvar publicamente o técnico madeirense Alípio Alexander Jardim da Silva, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar ao serviço da seleção nacional, no Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade, 2 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze, nas variantes de pista e estrada.

- Louvar publicamente o atleta madeirense, André Filipe Câmara Jorge, o Clube Escola ‘O Liceu’ e a Associação de Natação da Madeira, por conquistar ao serviço da Seleção Nacional, nos Jogos Europeus para Transplantados, a medalha de ouro, nas distâncias de 50 metros livres, 50 metros costas, 50 metros mariposa e 100 metros bruços, na modalidade de natação e a medalha de bronze, nos 100 metros planos e na estafeta 4x100 metros, na modalidade de atletismo.

- Louvar publicamente a atleta madeirense Francisca Gomes Henriques, o Club Sport Marítimo da Madeira e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar ao serviço da seleção nacional, no Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade, a medalha de bronze na distância de 3000 metros estafeta, na variante de pista e a medalha de bronze na distância de 1 volta sprint, na variante de estrada, no escalão de juniores femininos.

- Louvar publicamente a atleta madeirense Jéssica Carolina Santos Rodrigues, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar ao serviço da seleção nacional, no Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade, a medalha de prata na distância de 1000 metros sprint e as medalhas de bronze na distância de 5000 metros pontos e 3000 metros estafeta, no escalão de juniores femininos.

- Louvar publicamente o atleta madeirense João Ornelas Jesus, o Clube Desportivo e Recreativo Santanense e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar ao serviço da seleção nacional, no Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade, a medalha de prata, na distância de 5000 metros pontos e a medalha de bronze, na distância de 3000 metros estafeta, na variante de pista, no escalão de juniores masculinos.

- Louvar publicamente a atleta madeirense Leonor Cruz Almodôvar Ladeira, o Clube Desportivo Recreativo dos Prazeres e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar ao serviço da seleção nacional, no Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade, a medalha de bronze na distância de 3000 metros estafeta, na variante de pista, no escalão de juniores femininos.

- Louvar publicamente o atleta madeirense Martim Soares Gonçalves, o Académico Clube Desportivo do Funchal, o Marítimo da Madeira Andebol SAD e a Associação de Andebol da Madeira, por conquistar a medalha de prata, ao serviço da Seleção Nacional de Andebol, no Campeonato da Europa, no escalão de Sub-20.