O Governo Regional manifestou, esta manhã, em comunicado, o “mais profundo pesar” pelo falecimento, ontem, de Joana Justa Rosário Coelho, antiga professora e autarca porto-santense e deputada na Assembleia Legislativa da Madeira.

O Executivo madeirense endereça “os mais sentidos sentimentos” à família enlutada. “Neste momento de grande tristeza, solidarizamo-nos com a intensa dor dos seus familiares e amigos”, expressa.

Joana Justa Rosário Coelho morreu no domingo, no Porto Santo, onde residida. Foi professora e autarca, sendo que a última atividade política que desempenhou foi a presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, de onde saiu em outubro de 2013.

Foi nomeada para o lugar de vereadora pela comissão instaladora da Câmara, logo após o 25 de abril de 1974. Foi deputada na Assembleia Legislativa da Madeira durante um mandato, entre 1992 e 1996. Entre 2001 e 2013 desempenhou funções de presidente da Assembleia Municipal do Porto Santo, sempre nas listas do PSD.

Para além destas funções políticas, foi ainda, durante 29 anos, presidente da Casa do Povo do Porto Santo.

Refira-se que a 10 de Junho de 2015, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades, foi condecorada pelo Presidente da República com o grau de comendador da Ordem de Instrução Pública.

“É esta ilustre Porto-santense que o Governo Regional e o seu Presidente pretendem homenagear, também na hora da sua morte, sublinhando a sua gratidão para com os relevantes serviços prestados em nome da nossa Região, bem como para com o seu papel na defesa intransigente da ilha que tanto amava, o Porto Santo”, remata o Executivo.

Também o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, manifestou o seu “profundo pesar” pela morte da antiga deputada.

“Nos muitos cargos públicos que desempenhou ao serviço da ilha do Porto Santo, a professora Joana Coelho demonstrou sempre uma enorme entrega e uma elevada dedicação à causa pública. O Porto Santo perde uma personalidade de referência e a Região perde um exemplo de serviço à res publica”, manifesta.

O presidente da Assembleia Legislativa endereça à família e amigos e ao povo do Porto Santo as suas “sentidas condolências”.