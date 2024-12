Gato protagoniza momento caricato na Missa do Galo em São Roque (com vídeo)

Um gato protagonizou um momento caricato na última Missa do Galo realizada na Igreja de São Roque.

O episódio foi divulgado pela página do Facebook do Cantinho da Madeira, que com um humor apurado, lembrou que “a Missa era do Galo mas o gato fez questão de comparecer”.

A aparição do felino ocorreu “durante a celebração religiosa na Igreja de São Roque, no Funchal” e o “gato fez algumas acrobacias e provocou risadas dos fiéis”.

Segundo a referida página, “mais tarde, o sacerdote explicou que o gato pertence à escola local mas tem aparecido na Igreja em todas as missas do Parto e também na Missa do Galo”.