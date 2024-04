A Garouta do Calhau, Instituição Particular de Solidariedade Social, organiza amanhã a conferência ‘Os Novos Velhos’.

São oradores convidados a conhecida jornalista Fátima Campos Ferreira, e o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, António Saraiva, antigo presidente da CIP - Confederação da Indústria Portuguesa.

O evento, moderado pelo jornalista Gil Rosa, conta ainda com a presença do presidente da ALRAM, do secretário regional da Saúde e da presidente da CMF.