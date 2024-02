A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, assegurou que a autarquia irá manter o apoio à Orquestra de Bandolins da Madeira e à Associação Recreio Musical União da Mocidade, que comemora este domingo, 18 de fevereiro, o seu 111.º aniversário.

No âmbito da inauguração oficial da Praceta Eurico Martins, no Largo do Encontro, em São Roque, a autarca elogiou a dedicação de um dos ilustres da freguesia, falecido em 2014, à orquestra de bandolins e ao próprio segmento da infância, apoiando jovens e pessoas com carências.

Apesar de esta praceta já ter sido erguida por volta de 2018, faltava uma homenagem ao maestro Eurico Martins, reconheceu Cristina Pedra.