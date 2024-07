A Câmara Municipal do Funchal vai interromper a circulação rodoviária e proibir o estacionamento, amanhã, na rua da Praia e no Largo da Praça, entre as 9 e as 17 horas. Tudo por causa das operações de cortes de árvores e limpeza. Fica garantido, no entanto, o o acesso às garagens sempre que possível.

Segundo informação divulgada há instantes por aquele Município, haverá ainda condicionamento rodoviário das faixas centrais, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, no dia 25 de julho, entre as 09h00 e as 17h00. Será proibido estacionar na Estrada Monumental, junto ao nó do Lido, também no dia 25, entre as 22 horas e as 05 horas da madrugada.

A edilidade alerta ainda para o condicionamento rodoviário e proibição de estacionamento na Travessa da Estufa e na Rua Nova da Quinta Deão, no dia 26 de julho, entres as 9h00 e as 17h00. Será ainda proibido o estacionamento na rotunda da Rua de Leichlingen, no dia 31 de julho, entre as 09h00 e as 17h00, assim como, a 31 deste mês, entre as 9 e as 17 horas, no Largo das Torneiras.