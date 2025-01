Funchal leva a reunião de Câmara mais de um 1,6M€ euros de apoios sociais

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que levará à reunião do executivo municipal de amanhã, 30 de janeiro, um conjunto de apoios sociais num “montante superior a 1,6 milhões de euros a atribuir a 2.540 munícipes”.

Conforme o município, “estes apoios estão divididos entre três principais apoios de intervenção social: Apoio à Natalidade e à Família, Subsídio Municipal ao Arrendamento e Comparticipação Municipal em Medicamentos”.

Leia a nota de imprensa da CMF:

“Desde Outubro de 2021, que o Município do Funchal tem vindo a reforçar significativamente as medidas de apoio social, refletindo-se no montante global já deferido para 2025, que ultrapassa os 3,7 milhões de euros.

Este aumento demonstra a prioridade que o atual executivo tem dado às políticas sociais, face à crescente procura de apoio por parte dos munícipes.

Em 2025, a autarquia já atribuiu 430m€ ao Apoio à Natalidade e à Família, 1.95M€ ao Subsídio Municipal ao Arrendamento e cerca de 1,4M€ à Comparticipação Municipal em Medicamentos.

No ano anterior, o apoio social municipal totalizou cerca de 6 milhões de euros, beneficiando mais de 8.000 agregados familiares, o que evidencia o contínuo compromisso da autarquia no reforço das políticas sociais, investimento que reflete o compromisso da CMF em apoiar as famílias funchalenses, garantindo melhores condições de vida para a população e promovendo uma cidade mais justa e inclusiva.”