A Câmara Municipal do Funchal celebrou, hoje, pelo terceiro ano consecutivo, o Dia Mundial do Animal e do Médico Veterinário, nos Jardins do Lido, com o objetivo de sensibilizar a população para a importância da proteção e cuidado animal além de, valorizar o trabalho desenvolvido pelos profissionais desta área.

Na ocasião, a vereadora com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho, garantiu que a causa animal é “uma prioridade do executivo”, destacando o “esforço contínuo” empenhado neste âmbito. Até hoje, a Câmara do Funchal “já investiu um milhão de euros na causa”, deu conta.

No que diz respeito aos apoios prestados, a vereadora enfatizou o “significativo investimento” nas obras de melhoria do Canil Municipal Vasco Gil, que tiveram como objetivo criar melhores condições para os animais e para os funcionários e que serão concluídas já no próximo ano.

Quanto ao controlo de animais errantes, lembrou que o município tem celebrado diversos protocolos em colaboração com associações de proteção animal sediadas no concelho, com destaque para a AMAIS, Vamos Lá Madeira e Patinhas Felizes.

Nádia Coelho relembrou, ainda, que, “nos últimos dois anos, têm sido promovidas campanhas de educação, sensibilização e adoção responsável, bem como ações de sensibilização na área do bem-estar animal junto das escolas, forma de alcançar as gerações mais novas”.

Uma das iniciativas em relevo passa pela exposição de imagens dos animais disponíveis para adoção do Canil Vasco Gil, iniciativa originada de uma parceria entre a Câmara Municipal do Funchal e os Centros Comerciais do concelho.

A CMF diz-se empenhada em investir os recursos necessários para continuar com o trabalho de referência nesta área. Nesse sentido, a vereadora realçou que, este mês de outubro, abrirá concurso para admissão de mais um médico veterinário para a Unidade de Bem-Estar Animal. Há uma necessidade de fortalecer a equipa para dar continuidade à luta desta causa, conforme sublinhou.

”O programa previu uma Bênção aos Animais, uma demonstração Cinotécnica com os cães da PSP, uma Mesa Redonda com associações, onde foi abordado o dia-a-dia, objetivos e necessidades de cada associação”, refere a autarquia.

Este ano, como encerramento das celebrações foi realizado um Desfile Canino, aberto a todos os cães, que superou as expectativas ao contar com 34 participantes. O desfile atraiu grande adesão e envolvimento da comunidade local. Todos os participantes foram presenteados com brindes alusivos a este dia.