Funchal distinguido como ‘Município mais Azul’ da RAM

O Funchal foi distinguido, pelo segundo ano consecutivo, como o ‘Município mais Azul’ da Região Autónoma da Madeira, informou a Câmara Municipal.

Este é um reconhecimento atribuído pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE) e pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que, segundo a autarquia funchalense, “consagra o trabalho contínuo e exemplar da autarquia na promoção da educação ambiental e na gestão sustentável dos recursos naturais”.

“A distinção sublinha a importância estratégica que a Câmara Municipal do Funchal atribui à sustentabilidade, posicionando a cidade como referência nacional e regional na área ambiental. Ao superar as expectativas e realizar 11 atividades de educação ambiental, o município demonstra um compromisso inabalável com a preservação dos ecossistemas marinhos e com a sensibilização da população para as questões ambientais”, sublinha a câmara em comunicado.

Nádia Coelho, vereadora do Ambiente, destaca que o prémio “reflete a visão estratégica da autarquia em integrar a sustentabilidade em todas as políticas públicas” e sublinha “a importância de envolver a comunidade, as escolas e as associações locais na construção de um futuro mais sustentável para o Funchal”.

De acordo com a mesma fonte, a escolha do tema ‘Restauro da Natureza’ para 2025 pela ABAAE representa um novo desafio para o município, que se compromete a desenvolver projetos inovadores e ambiciosos nesta área.

Nádia Coelho avança que a autarquia está a trabalhar em diversas iniciativas para promover a recuperação de habitats naturais, a biodiversidade e a economia circular.

O programa de atividades camarárias contou com a colaboração das duas entidades envolvidas na gestão e na manutenção das zonas balneares no Município: a Frente MarFunchal e o Clube Naval do Funchal, em parceria com diversas instituições.

As atividades de educação e sensibilização ambiental são coordenadas pela Unidade de Sensibilização Ambiental do Departamento de Ambiente do Município do Funchal.