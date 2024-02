Funchal anuncia novos investimentos em São Pedro

Numa deslocação a São Pedro este fim de semana, Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), anunciou a realização de novos investimentos nesta freguesia, no âmbito do ‘Roteiro de Proximidade com as freguesias’.

Conforme revelou uma nota enviada à redação, nesta visita, a autarca procurou inteirar-se “dos investimentos previstos, que englobam obras de requalificação da Praça do Bairro do Hospital, melhoramentos de zonas pedonais, acessibilidades, novos estacionamentos destinados a moradores, bem como a construção de um compartimento partilhado para a deposição dos resíduos sólidos urbanos que será implementado no Parque de Estacionamento das Cruzes”.

Sobre este último investimento, a edil revelou que o projeto já está concluído, encontrando-se neste momento em fase de orçamentação, estimando para breve o início da obra.

“Trata-se de uma solução mais cómoda e inovadora para a deposição dos resíduos seletivos e indiferenciados, reduzindo os impactos negativos”, salientou.

Nesse sentido, adiantou que os caixotes do lixo instalados no Beco da Levada serão retirados e transferidos para o novo compartimento a ser criado, permitindo, desta forma, que os moradores se movam mais facilmente naquele arruamento, bem como ter melhores condições de salubridade junto das suas habitações.

Mais esclareceu que a “nova casa do lixo” será partilhada pelos moradores e ser-lhe-ão entregues uma chave de acesso.

A autarca realça ainda que a empreitada inclui também uma pequena intervenção na escarpa sobranceira ao Parque de Estacionamento das Cruzes, sublinhando ainda que a cobertura do novo compartimento do lixo terá um canteiro de flores salvaguardando a imagem urbanística.

Entre os vários investimentos previstos, e outros em estudo, para aquela freguesia, Cristina Pedra anunciou que na Rua Dr. João Serra Velez Caroço foram criados quatro lugares de estacionamento destinados aos moradores da Rua dos Frias, sendo que nesta rua será instalada uma lomba, antes da passadeira, para reduzir a velocidade do trânsito automóvel e promover um aumento da segurança aos peões que ali circulam.

Acompanhada do vice-presidente Bruno Pereira e do executivo da Junta de Freguesia de São Pedro, presidido por Manuel Filipe, a presidente da autarquia garantiu que “o atual executivo continua empenhado e a trabalhar no terreno para melhorar a qualidade de vida dos munícipes, dando resposta aos seus anseios, através da concretização de investimentos definidos em articulação com os autarcas das freguesias”.