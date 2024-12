Bom dia!

Só quem se dedica à venda de comes e bebes é que fatura com a enchente da Noite do Mercado no Funchal. Os restantes asseguram ao JM que a tradição passou a ser uma ilusão. “Quase não compram nada, só passeiam”, lamentam diversos comerciantes. Nem a chuva afastou milhares de uma festa que voltou a encher a baixa da cidade.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a política. Ireneu informou Marcelo que não há solução para a crise. Já no PSD, Manuel António reuniu 540 assinaturas e acena com estabilidade; Miguel Albuquerque critica “traições” e não cede a “ambições pessoais”.

Saiba ainda que obras na Capela de São Paulo estarão concluídas em janeiro e que há um novo recorde de 977 alojamentos vendidos na Madeira.

Bom dia e Feliz Natal!