A freguesia da Boaventura assinalou ontem o 188.º aniversário, com um programa que incluiu uma missa, sessão solene e uma homenagem aos boaventurenses.

As comemorações do aniversário começaram pelas 16h30 de segunda-feira, com a realização de uma missa pela freguesia, seguindo-se uma homenagem aos habitantes da freguesia que já faleceram. Joaquim Camacho, presidente da Junta de Freguesia, depositou uma coroa de flores no cemitério, em memória dos boaventurenses “que fazem parte da história e lutaram pela Boaventura”.

Já na sessão solene, o presidente da Junta de Freguesia e o presidente da Câmara Municipal de São Vicente felicitaram a Boaventura e os seus habitantes, frisando o desenvolvimento que teve lugar nos últimos anos e asseguraram que, apesar de estarem no último mandato irão continuar motivados no seu papel no desenvolvimento da freguesia tal como do concelho.

Foi ainda homenageado um fotógrafo natural da Boaventura, Diogo Gualter, pelo seu trabalho na promoção da freguesia no mundo digital através da página ‘Visit BoaVentura’.

A terminar, houve um concerto da fadista Micaela Setim e um convívio com a população.