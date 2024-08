Bom dia!

O projeto nacional ‘Formação + Próxima’, destinado a qualificar profissionais de turismo, hotelaria e restauração, chega à Madeira no próximo ano letivo. A iniciativa resulta de um protocolo a assinar em breve entre a Escola de Hotelaria e o Turismo de Portugal. Sabe o JM que o objetivo é levar formadores a todos os municípios.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a prevenção. Acesso ao Pico do Areeiro pode ser fechado. Eduardo Jesus admite que os carros tenham de ficar mais distantes do topo, aproveitando a nova ligação da Horários do Funchal.

Saiba ainda que PAN propõe IVA zero em produtos de higiene menstrual e que Câmara de Lobos prepara quatro dias de festa.

Não perca ainda nesta edição as notícias do mundo. Na Venezuela foram identificados mais de 1.100 detidos e no Reino Unido protestos levam violência às ruas.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!