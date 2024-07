Tal como já tinha prometido num ‘Ponto de ordem’ de domingo, no seu Facebook, e noticiado pelo JM, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz vai oferecer uma ambulância de transporte de doentes não urgentes ao Governo Regional.

Em reação às críticas do secretário regional de Saúde, pela autarquia ter doado material de proteção civil e uma ambulância a Cabo Verde, Filipe Sousa prometeu oferecer uma ambulância ao SESARAM.

Hoje, foi enviado para a Secretaria Regional de Saúde o ofício, destinado a Pedro Ramos, o ofício, tendo sido remetida cópia para a comunicação social.

“Como prova desta atitude que nos diferencia, e sabendo que o SESARAM está com dificuldades no transporte de doentes urgentes e não urgentes, por alegada falta de meios, sobrecarregando os corpos de bombeiros com esse serviço, informo que o município de Santa Cruz está disponível para doar uma das suas ambulâncias, que em nosso entender, contribuirá para atenuar as dificuldades que o Governo Regional tem nessa área.

Como nota de especial importância, informo o Senhor Secretario Regional que, de acordo com a estatística do nosso corpo de bombeiros, empenhamos meios de emergência médica, em cerca de 50 serviços por mês, que se encontram classificados no sistema de registo de ocorrências, como serviços de transferência entre unidades de saúde, evacuações aero-médicas e transporte de doentes. Estes serviços são da esfera de competências do SESARAM que por sua vez recorre ao serviço regional de proteção civil para empenhar meios do dispositivo regional de socorro e emergência no transporte de doentes urgente e não urgente.

Como é obvio, há que tomar medidas urgentes, na medida em que a continuar com o atual modelo o serviço de emergência, socorro e assistência pré-hospitalar dos nossos munícipes pode estar comprometido. Isto, não queremos que aconteça.

Esta doação, mas sobretudo este ato de solidariedade para com o Governo Regional e através dele para com a população madeirense, será formalizada por mim em reunião de câmara. Fico, apenas, a aguardar a resposta do Senhor Secretário Pedro Ramos para coordenar todo o procedimento administrativo decorrente desta nossa intenção e articular convosco a entrega da referida ambulância”, lê-se na missiva assinada por Filipe Sousa.