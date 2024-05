Está dado o pontapé de saída para 10 dias de animação no coração da cidade do Funchal. Como é apanágio, o mote para a abertura oficial das Festas da Sé foi dado, esta tarde, ao som da Banda Distrital do Funchal que, acompanhada pelo Teatro Bolo do Caco, ‘abriu’ caminho por entre as cerca de duas dezenas de pessoas, entre turistas e locais, que se foram aglomerando junto à Praça do Município.

Seguiu-se a habitual arruada pelas principais artérias da cidade que, vestidas a rigor, recebem com ‘pompa e circunstância’ mais uma edição do evento, organizado pela Câmara Municipal do Funchal, que conta com o JM como ‘media partner’.

Perspetivas “são as melhores”

Ainda antes do arranque, Bruno Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), afirmava ter as “melhores” perspetivas para o certame, tanto pela “altura de muito turismo” em que estamos, como pelas temperaturas que regista a cidade, ingredientes que ajudam a dar fervor aos negócios locais.

“Animação não vai faltar na Sé (...) Temos um comércio com um dinamismo comercial em toda a envolvente em que as Festas da Sé decorrem, com uma oferta muito diversificada em termos de restauração, comércio e, portanto, as perspetivas são as melhores”, relevou, sublinhando a importância de eventos desta natureza para o concelho.

“Queremos uma cidade do Funchal dinâmica do ponto de vista comercial (...) e sabemos que os eventos de animação são feitos acima de tudo para que o comércio possa usufruir desse acréscimo de faturação e que as pessoas sejam convidadas a participar ainda mais”, sustenta.

As Festas da Sé, que resultam de um investimento de cerca de 28 mil euros, procuram atrair mais pessoas à baixa funchalense e Bruno Pereira endereça precisamente um convite para que todos os madeirenses e turistas deem um pulinho à capital ao longo destes dias para degustar e desfrutar da festa que se estende entre a Praça do Município e a Sé.