Bom dia e bom fim de semana!

- Às 9h00, a abertura da exposição ‘Ecos do Passado: Memória e Identidade’ seguida da inauguração da Torres e Miradouro da Igreja de Nossa Senhora do Monte.

- A Feira de Natal do Clube Lions Funchal, à Rua Imperatriz Dona Amélia, 84-A, abre portas, às 10h00 e encerra às 19h00. Neste espaço, pode encontrar uma variedade de flores para o Natal, mas também doces, pão e compotas de fabrico caseiro. É uma feira solidária e tem o objetivo de ajudar causas globais.

- O Monumento em honra dos Combatentes do Concelho da Ponta do Sol é inaugurado às 10h00, na vila do concelho.

- Entre as 10h00 e as 17h00, no Largo da Fonte, Monte, realiza-se o I Fórum da Freguesia.

- A partir de hoje, pode patinar na pista de gelo, no jardim do Almirante Reis. A abertura oficial está marcada para as 11h00.

- O MadeiraShopping recebe o Pai Natal, às 11h30, com uma arruada pelos corredores do centro comercial. A par desta iniciativa, realizam-se workshops de cozinha e teatros.

- O encerramento do XIII Congresso das Delegações da Ordem dos Advogados está programado para as 12h30, no Centro de Congressos da Madeira.

- Pelas 16h30, na Biblioteca Municipal de Santa Cruz, decorre a oficina criativa a ‘A.B,C, bebé lê’, destinada a crianças a partir dos nove meses.

- Às 20h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o espetáculo ‘Quem tem medo do Lobo Mau?’, com interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

- Decorre este fim de semana a recolha de produtos para o Banco Alimentar, nas lojas Pingo Doce.