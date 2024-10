Bom dia!

Rui Viana, de 22 anos, foi sentenciado a 13 anos e meio de cadeia pela justiça indonésia. Castigo pesado, mas, ainda assim, um “alívio” num país onde o tráfico de droga é punido com a pena de morte. A família luta agora pela extradição do jovem, filho do ex-futebolista Rui Óscar, que foi pai de uma menina há pouco mais de uma semana.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Antes e Depois. Hallloween devorou o Pão-por-Deus. Não tem nada a ver com as nossas raízes, mas o Dia das Bruxas conquista cada vez mais miúdos e graúdos na Região. O bispo D. Nuno Brás sublinha a diferença com o Pão-por-Deus: um exalta a “santidade e a caridade”, outro “convoca os espíritos dos mortos, mas, claro, é mais comercial”.

Saiba ainda que ex-padre Anastácio pede perdão e quer ser punido por um crime e que em Santo Amaro homem com 32 anos morre após queda de oito metros.

Turistas em rent-a-car bloquearam centro do Porto Moniz é outro assunto de relevo nesta edição que destaca ainda a função pública. Trabalhadores denunciam pressões que condicionaram greve.

Bom dia e bom fim de semana!