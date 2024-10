Na próxima segunda-feira, às 15h30, acontece a cerimónia de abertura da Expo-Sénior 2024, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra.

O evento, sob o lema ‘Caminhar em Segurança para o Futuro’, promovido pela Câmara Municipal do Funchal, decorrerá até o dia 30, e constitui uma amostra de atividades, produtos, serviços e respostas sociais para os seniores e suas famílias, além de apresentar várias atividades artísticas organizadas e dinamizadas pelos idosos.

As associações e instituições com intervenção direcionada para os seniores foram convidadas a dar a conhecer as suas atividades e valências.

Fora este evento, na agenda da CMF para esta segunda feira está, também a Cerimónia de entrega do Prémio Infante D.Henrique 2024, agora designado “The Duke of Edinburgh’s International Award Portugal”, às 18h00.

Mais de 50 jovens do Funchal serão distinguidos, nas categorias Bronze, Prata e Ouro, numa cerimónia que terá lugar no Salão Nobre dos Paços do Concelho, presidida por D. Duarte, Duque de Bragança, e Cristina Pedra, Presidente de Câmara Municipal do Funchal, juntamente com a vereadora da Educação, Helena Leal.

Os jovens premiados pertencem às escolas da APEL, Escola de Artes da Madeira – Conservatório e Escola Secundária Jaime Moniz.

A formação moral e cívica, a defesa dos valores éticos como complemento à formação curricular e de comportamentos e atitudes do viver em sociedade, estão na base desta distinção.