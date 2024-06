Bom dia!

A escassez de assistentes operacionais é um problema transversal a várias escolas, indicam ao JM diversos presidentes de conselhos diretivos, alguns dos quais já transmitiram essa necessidade à Secretaria Regional de Educação. A tutela lembra, no entanto, que o quadro de pessoal aumentou e não prevê novas contratações.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a Assembleia regional. Chega ganha lugares à direita no Parlamento. Os deputados do Chega vão se sentar à direita no hemiciclo, uma redistribuição de cadeiras que “acabou por ser consensual”, admitiu José Manuel Rodrigues. XIV Legislatura arranca com a substituição de dez deputados.

Saiba ainda que armadores e pescadores de atum querem bloquear lota. Os profissionais da safra do atum queixam-se da redução da quota. E lamentam nada saberem da reunião mantida ontem entre uma delegação liderada pela Coopesca e a secretária de Estado Cláudia Aguiar.

Nas Ocorrências, três assuntos em relevo nesta edição: Tentativa de violação a turista canadiana sob investigação; Viatura sem travões causa acidente violento no Caniço; Desavença devido a flores termina à facada em Santo António.

Não perca ainda as Festas da Calheta, onde a Avesso lança comédia ‘Happy Hour, e no Tirar a Limpo saiba se a Madeira bateu o recorde de praias com bandeiras azuis este ano.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!