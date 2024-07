A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco destacou-se no desafio UHU 2023/24, intitulado ‘Rota Postal: Paisagem da Minha Terra’, ao explorar e apresentar a biodiversidade e geodiversidade da nossa região de forma exemplar.

O projeto contou com a participação de 34 alunos das turmas 3 e 4 do 5.º ano, que foram acompanhados pelos professores Julleett Monteiro e Sérgio Duarte. Esta iniciativa foi realizada em parceria com o projeto Eco-Escolas, destacando-se como uma atividade educacional e ambiental significativa.

De acordo com uma nota da escola enviada à redação, os principais objetivos do evento foram fomentar uma ligação mais estreita da comunidade educativa com a natureza, promovendo o conhecimento como ferramenta essencial para a proteção ambiental. Além disso, a atividade visou incentivar a partilha de experiências entre as escolas da rede do Programa Eco-Escolas.

“O excelente desempenho e a dedicação de todos resultou no reconhecimento da escola como uma das cinco premiadas no desafio. Este prémio reflete o esforço conjunto e a paixão pela preservação ambiental, evidenciando o compromisso da escola com a educação e o desenvolvimento sustentável”, remata a instituição de ensino.