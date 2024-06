O Grupo de Educação Física da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade, dinamizou ontem o Dia do Desporto e Adrenalina, de participação aberta a toda a comunidade escolar e com o objetivo de promover a atividade física como meio para uma vida ativa saudável e de sociabilização.

O dia iniciou-se com um jogo de futsal entre professores e alunos do ensino secundário, no pavilhão de São Vicente. Seguiram-se duas descidas de natureza lúdica de carrinhos de pau e trikes, muito aclamadas pela comunidade educativa. A fechar o dia, o piloto de rampas António Giestas, com o seu BRC, proporcionou uma demonstração/exibição de rali, para a alegria e euforia dos muitos presentes.

A organização agradece o apoio da Câmara Municipal de São Vicente, da Associação Recreativa e Cultural dos Amigos dos Carros de Pau de Água de Pena e da Esquadra da PSP de São Vicente.

Esta iniciativa proporcionou uma experiência diferente aos alunos e um momento único de partilha, onde não faltou adrenalina.”