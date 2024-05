Esta semana, entre os dias 6 e 9 de maio, a EB1/PE/C do Lombo do Guiné recebeu um grupo de professores da Estónia e da Grécia, no âmbito do Projeto Erasmus+ “Green way forward: experiential environmental education in coastal communties”.

Conforme adiantou fonte da escola ao JM, ao longo da semana foram dinamizadas diversas atividades na escola, tendo por base o tema “A biodiversidade da Costa da ilha da Madeira”.

A escola contou com a parceria e colaboração da Câmara Municipal da Calheta, com o Projeto GEOLAB e com a coordenadora dos Centros Sociais do Pinheiro, Florenças e Cales e Chada (no âmbito do Projeto Intergeracional).