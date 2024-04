Realizou-se hoje, no Campus da Penteada, a semifinal das Olimpíadas de Química Júnior, com a Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos do Caniço a sagrar-se vencedora no conjunto de duas provas - teórica e prática.

Assinale-se que com esta conquista, o estabelecimento ficou apurado para representar a Região na final nacional, a decorrer no dia 18 de maio na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Nesta semifinal participaram equipas de duas escolas, mormente a Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, e a supramencionada, num total de seis alunos acompanhados por duas professoras.