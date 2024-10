Miguel Castro, do Chega, questionou o governo sobre o programa Renda Reduzida, em que não é possível aceder ao respetivo site para inscrições ou para as pessoas que já se inscreveram sobre o estado da sua candidatura.

O secretário regional com a pasta da Habitação explicou que o site vai reabrir inscrições em janeiro, sendo que as pessoas que se candidataram em 2023, serão convidadas a concretizarem a candidatura para as primeiras habitações, neste caso 146 que serão entregues até ao final do ano.

Já Sara Madalena, do CDS, quis saber dos critérios para a seleção das famílias ara este programa, uma vez que poderá haver pessoas com “casas jeitosas” a serem beneficiadas.

Pedro Fino respondeu que a ‘pré-triagem’ que este período tem permitido será no sentido de evitar fraudes e verificar os rendimentos médios e número de adultos trabalhadores por agregado familiar.