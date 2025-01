O Conselho de Estado, reunido esta tarde no Palácio de Belém, deliberou que as eleições na Madeira serão a 23 de março de 2025.

O Presidente da República procede, assim, à dissolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira após parecer favorável dos conselheiros.

No site da presidência já consta a nota informativa relativamente à deliberação: “O Presidente da República decidiu, assim, depois de ouvir os Partidos Políticos nela representados e do Parecer do Conselho de Estado, que irá dissolver a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e marcar as eleições para o dia 23 de março de 2025”.