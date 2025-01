Acontece esta quinta-feira, entre as 10h00 e as 12h30, no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, a iniciativa “Musicografia Braille, Outra Forma Ler e Escrever Música”. Iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia para assinalar o Dia Mundial do Braille, comemorado a 4 de janeiro.

“Nesta ação, operacionalizada através da Divisão de Acompanhamento à Surdez e Cegueira, da Direção Regional de Educação, em colaboração com o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, será apresentado um conjunto de intervenções e atividades relacionadas com a temática do Braille, mais especificamente, da Musicografia Braille, que tem como objetivo demonstrar como a música pode ser e é efetivamente acessível a todas as pessoas, independentemente das suas capacidades visuais”, informa comunicado de imprensa consultado pelo JM.