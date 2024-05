EB1/PE da Lombada comemora Dia da Europa

A EB1/PE da Lombada - Ponta do Sol, celebrou o Dia da Europa esta terça-feira, com uma série de atividades educativas e culturais.

A programação contou com a participação do Centro Europe Direct Madeira, que trouxe à escola a sensibilização ‘A Europa vai à tua Escola’, conduzida pelo gestor Marco Teles e pela assessora técnica Patrícia Serrão.

O objetivo desta iniciativa foi promover o conhecimento sobre a União Europeia e as suas políticas, além de incentivar a participação cidadã entre os alunos.

Durante a tarde, os alunos envolveram-se em diversas atividades, incluindo trabalhos sobre a União Europeia, projetos europeus, jogos, música, literacia e uma exposição de artefactos relacionados com os projetos Erasmus em que a escola participa.

A comemoração do Dia da Europa na EB1/PE da Lombada reforçou o compromisso da escola com a educação sobre temas europeus e a valorização da cultura e história do continente, proporcionando aos alunos uma experiência educativa completa e envolvente.