A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar da Lombada, na Ponta do Sol, promoveu, no dia 17 de dezembro, pelas 10h, a sua aguardada Festa de Natal, encerrando uma semana repleta de atividades que colocaram a alegria das crianças no centro das atenções.

O evento contou com a presença da vereadora Cláudia Canha, do município da Ponta do Sol, e com a participação ativa de toda a comunidade escolar, incluindo alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo, professores e funcionários. A celebração decorreu no interior da escola, num ambiente caloroso que encheu o espaço disponível.

De acordo com a direção da escola, “foi notória a excelência na execução e o rigor na seleção do repertório”, com um programa diversificado que incluiu música, cânticos natalícios e pequenas peças teatrais alusivas à quadra, interpretadas de forma brilhante pelas crianças. “Estas apresentações proporcionaram momentos de grande emoção e alegria para todos os presentes”, destacou a direção em comunicado.

A mesma nota sublinha que “são momentos como este, de partilha e celebração, que enfatizam o verdadeiro espírito natalício e a essência da vida, refletindo o quão especiais e autênticas são as crianças – o futuro pertence-lhes”.

“O ponto alto da festa foi a chegada do Pai Natal motard, que, acompanhado por um elfo ajudante, surpreendeu e encantou os mais pequenos. Esta entrada triunfal marcou de forma inesquecível o encerramento da celebração, deixando memórias que certamente perdurarão”, conclui.