A DRS promoveu as comemorações do Dia Mundial da Saúde, dedicando uma semana de trabalhos a vários debates para a construção participativa das melhores estratégias multissectoriais, para melhorar a saúde e promover a qualidade de vida da nossa população.

Conforme recorda uma nota enviada à redação, este ano de 2024, as comemorações desta efeméride estiveram subordinadas ao tema a “Minha Saúde, meu direito”, “em clara harmonia com os desafios expressos no Plano Regional de Saúde, que coloca a saúde no centro dos processos de decisão em todos os sectores da sociedade”.

Assim sendo, durante a semana de 08 a 12 de abril, no Centro Cultural Quinta Magnólia, especialistas de múltiplas áreas e sectores, assim como representantes dos cidadãos, debateram como ‘A promoção da saúde... criação de ambientes e comunidades saudáveis’, ‘A prevenção da doença’, ‘A proteção da saúde, preparação e resposta a emergências’, ‘ O progresso do sistema regional de saúde’ e ‘O direito à saúde’.