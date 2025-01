A costa Sul da ilha da Madeira estava sob aviso amarelo para chuva até às três da madrugada, com previsão de períodos de chuva, por vezes forte até ao início da manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, há também possibilidade de ocorrência de trovoada até ao início da manhã.

O vento será moderado (20 a 30 km/h) de sudoeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até final da manhã, rodando paraoeste/noroeste e enfraquecendo gradualmente.

No Funchal, a previsão é de céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva, por vezes forte até ao início da manhã, passando gradualmente a regime de aguaceiros. Possibilidade de ocorrência de trovoada até ao início da manhã. Vento moderado (20 a 30 km/h) de sudoeste, tornando-se fraco (inferior a 15 km/h) a partir da tarde.

Quanto à temperatura, na Madeira, oscilará entre os 17ºC e os 23ºC e, no Porto Santo, entre os 21ºC e os 16ºC.

No mar, na costa Norte, haverá ondas de noroeste com 1 a 2 metros, e, na costa Sul, ondas de sudoeste com 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros.Temperatura da água do mar: 19/20ºC.