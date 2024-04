Dando seguimento a um conjunto de apoios que o Governo Regional tem efetuado juntos dos apicultores que foram afetados pelos incêndios, o diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, esteve hoje na Estação Zootécnica, no concelho do Porto Moniz, onde entregou colmeias e cera aos apicultores.

Trata-se de um apoio que se junta aos vários já entregues a estes produtores logo após os incêndios ocorridos na zona leste da Madeira. Recorde-se que de imediato a direção regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural foi para o terreno onde além do apoio técnico adquiriu 7500 kg de açúcar.

Mais recentemente foi também adquirido material apícola onde se inclui, colmeias, ninhos, quadros, alças e ceras para reforço desta atividade e para repor o potencial produtivo dos apicultores.

Segundo adiantou Marco Caldeira, encontra-se em “processo de adjudicação um medicamento veterinário para tratamento da principal praga que afeta as abelhas, o ácaro Varroa destructor no valor 75.003,52€.” Um apoio que tem sido efetuado de forma anual para todos os apicultores da Região que se encontram registados. Trata-se de um apoio comparticipado em 85% pelo IFAP no âmbito do programa apícola nacional.

Já em relação ao PEPAC, este responsável fez saber que está previsto, ainda em 2024, a possibilidade de uma candidatura para apoio autónoma ao Pedido Único.