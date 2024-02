Dia Internacional da Proteção Civil na próxima sexta-feira

Comemora-se no próximo dia 1 de março o Dia Internacional da Proteção Civil, data que o Serviço Regional de Proteção civil irá associar-se com várias iniciativas. Na próxima sexta-feira, o SRPC organiza uma exposição na Praça do Povo, no Funchal, com os meios das várias instituições e organizações ligadas á Proteção Civil.

Numa nota enviada ás redações, o SRPC adianta que o “objetivo visa alertar e sensibilizar a população em geral para a relevância da proteção civil na salvaguarda da vida humana, dos seus bens e do ambiente, face à ocorrência de acidentes graves e catástrofes, bem como prestar a devida homenagem aos diversos agentes de proteção civil, que todos os dias dão o seu melhor, em prol da prestação de socorro das suas comunidades”.