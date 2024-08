Bom dia!

- Às 9h30, no auditório do Colégio dos Jesuítas, Funchal, vai decorrer a cerimónia de abertura da ‘12th International Conference on Serious Games and Applications for Health’, com o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.

- Assinala-se hoje o 28.º aniversário do Dia da Cidade do Porto Santo. Às 18h00, no auditório do edifício da Câmara Municipal, realiza-se uma sessão comemorativa, com a presença do secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.

- A terceira novena de preparação para a festa da padroeira da Madeira, Nossa Senhora do Monte, tem como tema ‘Bom Coração’. O terço é às 19h30 seguido de missa às 20h00, com pregação do padre João Carlos Gouveia. No adro da igreja haverá animação com a Banda Municipal do Funchal. A Casa de Chá estará aberta com comes e bebes.

- Pelas 20h00, em Câmara de Lobos, a Biblioteca Municipal promove um Sunset Literário.

- Na Praça do Barqueiro, Porto Santo, atua às 22h00, o artista António Zambujo.