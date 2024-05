Os cinco detidos esta manhã na Madeira serão transportados para o Continente, a fim de serem ouvidos em primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Loures, uma vez que o inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Loures.

Os suspeitos serão ouvidos pelo juiz de instrução para a aplicação das medidas de coação.

Recorde-se que a “Operação ‘Rota do Viajante II’ deteve hoje na Madeira cinco pessoas, com idades compreendidas entre os 23 e os 55 anos, por alegado envolvimento numa associação criminosa relacionada com o subsídio de mobilidade aérea.

Foram realizadas 40 inquirições de testemunhas e recolhidos “vastos elementos de prova”, de acordo com a Polícia Judiciária.