Bom dia!

- Entre as 9h30 e as 17h00, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, as Jornadas de Direito do Arrendamento.

- Começa às 10h00, no Centro Cultural Quinta Magnólia, a última mesa-redonda da Semana Regional da Saúde, com o tema ‘A minha saúde, o meu direito’. Ao meio-dia a sessão de encerramento.

- Acontece às 10h30, na sede do Serviço Regional de Proteção Civil, a assinatura de contratos-programa entre o Governo Regional, através do Serviço Regional de Proteção Civil, e as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários da Região Autónoma da Madeira.

- Às 11h00, na Escola EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, a apresentação do Projeto de Jogos Digitais do Serviço Municipal de Proteção Civil Funchal (SMPC).

- Arranca às 11h00 mais um périplo do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, pelas empresas criadas a partir do Projeto PEED, na zona dos Piornais Rua Vale da Ajuda. Nesta ordem, a saber: Restaurante Lume pizzeria napolitana; Mobiliário de cozinha; Restaurante Hoyo Hoyo Sabores de Moçambique.

- O evento ‘VivaCidade’ vive esta sexta-feira três momentos de animação artística. Assim, às 12h00, no Mercado dos Lavradores, o concerto com ‘Seca Pipas’. Às 17h00, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, Teatro de Rua ‘Do outro lado da rua também vive gente’. Na Praça do Município, às 21h00, o concerto ‘Música e Dança ao Luar’.

- Pelas 14h15, no auditório do Colégio dos Jesuítas, a abertura da conferência ‘Os Novos Velhos’, promovida pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal- Garota do Calhau. A iniciativa conta com os oradores Fátima Campos Ferreira e António Saraiva.

- O salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira acolhe, às 16h00, a apresentação do livro ‘Presos políticos do Estado Novo na Madeira’, da autoria do jornalista Élvio Passos e do investigador e advogado João Lizardo.

- O Museu de Arte Sacra do Funchal recebe, às 17h30, na Capela de São Luís de Tolosa, uma conversa sobre o livro ‘O Padre Valente da Boaventura’.

- A exposição ‘Siza e Oscar: para além do mar’, do fotógrafo brasileiro José Roberto Bassul, na Fortaleza de São João Baptista do Pico, no Funchal, é inaugurada as 18h00.

- ‘Gabo’, de Patrick Murys e Dançando com a Diferença, às 19h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

- Às 19h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, a antestreia do documentário ‘20 Days in Mariupol’, a primeira longa-metragem do jornalista Mstyslav Chernov, vencedora do Óscar de Melhor Documentário.

- A Orquestra de Bandolins da Madeira atua, às 21h00, na Assembleia Legislativa da Madeira.