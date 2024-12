“Este trabalho, realizado em grande parte pelas colaboradoras do Centro Comunitário, contou ainda com o apoio de alguns elementos da Universidade Sénior do Porto Santo, e reflete o espírito de união, criatividade e partilha que caracterizam a comunidade local. Cada quadrado de croché pretende simbolizar o talento e a importância do contributo individual na construção de um projeto coletivo, neste caso, com um grande cunho artístico uma obra artística, que poderá ser apreciada junto ao Centro Comunitário do Porto Santo, conhecido por muitos como a “Antiga Adega”, até ao final das festividades natalícias. Uma forma original de envolver a comunidade na magia e tradições do Natal e de promoção da arte do croché”, é informado pelo Centro Comunitário.