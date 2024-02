Consumo de substâncias aditivas aumentou entre os jovens madeirenses, mas é dos mais baixos do país

Relativamente a estes narcóticos, o arquipélago regional liderou as majorações denotadas a nível da experimentação entre os mais novos (+3,4%, juntamente com o Norte), bem como no consumo nos últimos 12 meses (+1,9%) e no consumo diário (+4,1%) destas substâncias por parte desta faixa etária, sendo este aumento “bem acima do incremento verificado no conjunto do país”, conforme ressalvou o SICAD.

De acordo com este inquérito do SICAD, de 2021 para 2022, os principais aumentos do consumo de drogas ilícitas em todo o país aconteceram na Região Autónoma da Madeira.

Todavia, e embora tenha somado algumas das maiores subidas destes consumos no país, no ano em referência, a Madeira foi a região “que registou um cenário menos gravoso no conjunto dos indicadores analisados” pelo Inquérito aos Jovens Participantes no Dia da Defesa Nacional acerca dos “Comportamentos Aditivos aos 18 anos”, o segundo a ser realizado pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) após o eclodir da pandemia covid-19.

2022 foi um ano de crescimento da prevalência do consumo de algumas substâncias aditivas entre os jovens madeirenses com 18 anos, mormente no que diz respeito às drogas ilícitas, ao álcool, ao tabaco e até à utilização da Internet para jogar jogos de apostas.

Certo é que, e não obstante o agravamento dos consumos de várias substâncias, em 2022, em comparação com o resto do país, a Madeira somou os níveis menos expressivos de experimentação de álcool e de tabaco entre os jovens com 18 anos inquiridos, com 82,3% no caso das bebidas alcoólicas e 47,4% relativamente ao tabaco, uma experimentação que assumiu como mais gravosa no Alentejo (91,1%; 60,2%, respetivamente).

Por último, entre 2021 e 2022, o SICAD aponta que a utilização da Internet para jogar jogos de apostas tornou-se mais prevalente na Madeira (+2,4%, a par dos Açores), “em contraciclo com a tendência registada no conjunto do país”, distanciando-se, portanto, da médica nacional.

Por seu turno, face ao estudo anterior, os adolescentes madeirenses deram conta de um maior agravamento do recurso ao tabaco, o qual subiu 2,3% em termos do consumo diário, seguindo num sentido diferente das restantes regiões portuguesas, que conquistaram decréscimos.

No entanto, a experimentação de álcool, de um ano para o outro, tornou-se menos prevalente entre os jovens inquiridos da RAM (-2,4%), tal como em Lisboa (-3%), descida que se reafirma no consumo feito nos últimos 12 meses (-4%).

Já no que à evolução dos comportamentos nocivos associados à ingestão de bebidas alcoólicas diz respeito, “a Madeira destaca-se como a região onde o panorama mais se agravou, com subidas de 8% no que concerne tanto ao consumo binge como à embriaguez severa e 7% no que se refere à ingestão de bebidas alcoólicas numa base diária ou quase diária”. Por conseguinte, o consumo desta substância nos últimos 30 dias entre os jovens madeirenses que atingiram a maioridade aumentou 4% relativamente ao ano transato.

Quanto aos tranquilizantes e sedativos sem receita médica, a Madeira é a terceira região com a maior prevalência deste consumo ao longo da vida, ainda que os resultados sejam pouco expressivos (7,9%). Contudo, é apenas superada pelos Açores, onde a sua utilização no decurso da vida chega aos 10,9%, e pelo Alentejo (8,8%).

Quando às drogas ilícitas, a experimentação feita pelos adolescentes nascidos na RAM coloca o arquipélago no último lugar entre as regiões do país (27,5%), num ‘ranking’ liderado pelo Algarve “que regista as maiores prevalências de experimentação de substâncias ilícitas (no seu conjunto) e também de canábis, a droga ilícita de longe mais consumida ao longo da vida em todas as regiões do país”.

No caso da prevalência de consumo de substâncias ilícitas, a Madeira surge abaixo do total nacional na utilização de canábis (25%) entre esta faixa etária. Apenas os jovens açorianos experimentaram menos (24,9%). Todavia, ainda que com número pouco expressivos, nos restantes narcóticos, a RAM impõe-se nas primeiras posições: no caso das anfetaminas/metanfetaminas e das NSP surge no 3.º lugar de maior experimentação (7,4% e 5,4%) e na 2.ª posição quando considerado os alucinógenos (5,2%), a cocaína (5,3%) e a heroína (3,2%), sendo apenas ultrapassada pelo arquipélago açoriano.

De assinalar que o consumo nos últimos 12 meses de bebidas alcoólicas, tabaco e de drogas ilícitas dos jovens madeirenses foi o mais baixo no território nacional (78%; 40% e 21,3%).

O policonsumo das substâncias acima referidas entre os jovens com 18 anos da Madeira nos últimos 12 meses é igualmente o menos prevalecente do país (16%).

Consumo de drogas ilícitas é duas vezes superior nas Regiões Autónomas

Atentando concretamente no consumo nos últimos 30 dias e no consumo diário, a Madeira reitera-se como a segunda região onde os adolescentes com 18 anos recorreram menos ao álcool nestes períodos temporais (59%; 7%), um valor abaixo do total nacional, sendo apenas superada pelos Açores (55%; 6%), ao passo que volta a ser o Alentejo a zona do país onde tal recurso é mais preocupante (74%; 13,3%).

O mesmo confirma-se no caso do tabaco, com 31% dos madeirenses inquiridos a revelarem terem fumado no último mês, sendo igualmente a segunda menor prevalência em Portugal, e nas drogas ilícitas, com a RAM a registar os valores menos expressivos (13%).