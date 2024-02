Enaltecendo o facto de a Madeira ter no seu “ADN uma cultura de serviço muito acentuada”, Bernardo Trindade, presidente da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), constatou o facto de esta ser uma oportunidade para a Região mostrar ao país como se está a posicionar, sobretudo após o período da pandemia.

Num encontro com jornalistas realizado no lobby do Pestana Casino, no Funchal, antes do arranque do 34.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, o responsável lembrou que já há 32 anos a Associação de Hotelaria de Portugal não o fazia na Madeira, pelo que decidiram que esta era a altura de o fazer naquela que é a “região mais antiga de turismo, com mais de 200 anos de história”.

Destacando os pontos forte da Região no que toca ao setor, Bernardo Trindade relevou o facto de a Madeira ter no seu “ADN uma cultura de serviço muito acentuada”, não só na formação como no diálogo. “Isso sente-se nas unidades hoteleiras e nos serviços de restauração e foi isso que a Associação quer mostrar ao país”, disse.