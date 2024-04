O 31.º Congresso do CDS-PP arrancou hoje com hora e meia de atraso, com uma intervenção do presidente daquele órgão, José Manuel Rodrigues, salientando que o partido está “vivo e mobilizado para crescer”.

Eram 11:36 quando o presidente declarou aberta a reunião. De acordo com o programa, estava previsto que os trabalhos se iniciassem às 10:00.

Dois minutos antes, líder do partido, Nuno Melo, entrou na sala, que já estava cheia, subiu ao palco e saudou a mesa do congresso e os delegados, que aplaudiam e gritavam “CDS, CDS, CDS”.

Numa primeira intervenção perante os congressistas, o presidente do congresso defendeu que esta reunião magna mostra que “o CDS está vivo, mobilizado para crescer e, sobretudo, para servir Portugal”.

”Como se vê por esta sala, eram manifestamente exageradas as notícias que falavam do desaparecimento ou da morte do CDS”, considerou.

José Manuel Rodrigues sustentou também que este é um “congresso marcante” porque marca o regresso do CDS-PP à Assembleia da República e ao Governo e destacou que o partido esteja presente no executivo nacional, e também na Madeira e nos Açores.

”Que grande é o nosso partido”, rematou.