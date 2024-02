O Movimento é Possível Impedir a Destruição do Paredão vai organizar no próximo domingo, 11 de fevereiro, uma concentração pública com o objetivo de sensibilizar para a defesa da paisagem e conservação na natureza.

A iniciativa, que também pretende impedir a destruição do Paredão - “património geológico já classificado como de relevante interesse regional” -, irá se realizar às 11 horas, no Miradouro do Paredão, informa a coordenação em comunicado.