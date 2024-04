O presidente do PS-M está a apresentar a lista às eleições antecipadas de 26 de maio, na reunião da Comissão Política do partido, que está a decorrer. A lista integra elementos como Emanuel Câmara e Ricardo Franco, autarcas do Porto Moniz e de Machico, respetivamente, o que está a ser visto como um sinal de união no partido.

Segue-se a lista na íntegra:

Candidatos efetivos:

1 – Paulo Cafôfo

2 – Marta Freitas

3 – Ricardo Franco

4 – Sara Cerdas

5 – Emanuel Câmara

6 – Sancha Campanella

7 – Sérgio Gonçalves

8 – Isabel Garcês

9 – Avelino Conceição

10 – Victor Freitas

11 – Olga Fernandes

12 – Jacinto Serrão

13 – Rui Caetano

14 – Patrícia Agrela

15 – Miguel Brito

16 – Gonçalo Aguiar

17 – Cátia Pestana

18 – Carlos Coelho

19 – Dorisa Aguiar

20 – António Alves

21 – Jesus Santana

22 – Sara Silva

23 – João Pedro Mendes

24 – Leonilde Cassiano

25. Cristina Filipa de Sousa Abreu Chaves

26. Gonçalo Filipe Moniz Jardim

27. Andreia Caetano

28. Tânia Maria Freitas Gonçalves Silva

29. António Jorge Nóbrega Quintal

30. Ana Sofia de Freitas Dias

31. Cláudia Sofia Alves da Costa

32. Duarte Fernandes

33. Márcia Mendonça

34. Júlio Curado

35. Catarina de Almeida

36. Filipe Balona

37. Márcia Santos Alves

38. Nilson José de Freitas Jardim

39. Ana Isabel Cró Oliveira

40. Ricardo Jorge Pontes Gouveia

41. Célia Magda Barros Pestana Fragoeiro

42. Urbano Sousa Ferreira

43. Lina José Gonçalves

44. António Leonardo Silva Santos

45. Audília Sousa

46. Nádia Melim

47. Diogo José Costa Serrão Goes