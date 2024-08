Bom dia!

- No auditório do Edifício do Campo da Barca, às 16h00, a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente apresenta o balanço pós-incêndio nas áreas tuteladas, assim como a comunicação da estratégia de atuação futura da SRAPA.

- A Expo Porto Santo abre portas às 17h30, no Pavilhão Multiusos.

- Às 18h00, no âmbito do projeto ‘Música nos Museus’, o Museu Henrique e Francisco Franco acolhe o concerto do grupo ‘Alternative Moments’.

- Pelas 18h00, inaugura a terceira exposição do ciclo da iniciativa ‘Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais’, no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecília Zino, no Funchal, à Rua do Bettencourt, nº 10, 4º andar. Miguel Abreu apresenta ‘La Patinata’.

- Entre as 20h00 e as 2h30, a Praia da Banda d’Além, em Machico, recebe o evento ‘Machim Summer Off’.

- A partir das 20h45, no salão paroquial da Igreja de Nossa Senhora da Luz, em Gaula, ocorre a quinta edição do Festival Baila que Baila.

- Em Santa Cruz, na Casa da Cultura – Quinta do Revoredo, começa às 21h30 a última sessão do Festival SantaCurtas, com a performance Musical – Dul and Nouk White.

- A 9ª e última edição de 2024 das MADEIRADiG CiTY SESSIONS, na Galeria Tratuário, começa às 21h30, com o concerto de Bernardo Álvares.

- O Madeira Wine Lounge, na Praça do Povo, Funchal, oferece a partir das 19h00, provas comentadas com produtores convidados. Não faltará animação musical.