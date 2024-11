A presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Cristina Pedra, reuniu-se, hoje, com um grupo de moradores da Zona Velha para discutir a proposta de alteração do regulamento de horários de funcionamento de estabelecimentos e atividades ruidosas.

Recorde-se que a autarquia do Funchal já efetuou audiências com diversas entidades sobre o novo Regulamento que se encontra em discussão pública, por um período de 30 dias úteis, até 5 de dezembro.

Os cidadãos interessados poderão ainda participar, por escrito, devendo as sugestões ser efetuadas mediante o preenchimento de uma ficha de participação disponível no sítio eletrónico do Município do Funchal ou em suporte de papel, disponibilizada na Loja do Munícipe que deverão ser remetidas à Presidente da Câmara Municipal do Funchal, por carta (para a morada: Praça do Município, 9004-512 Funchal), por email ou entregues na Loja do Munícipe da Câmara Municipal do Funchal ou no Departamento de Planeamento e Ordenamento.

Tal como o JM fez manchete na edição de ontem, a Autarquia já recebeu cerca de 80 propostas sobre o regulamento com novos horários para estabelecimentos com atividades ruidosas.