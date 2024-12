A Câmara Municipal do Funchal vai implementar uma aplicação e um cartão físico do Munícipe. Cartão esse que visa dar desconto em diversas empresas. O anúncio foi feito esta tarde pela presidente, Cristina Pedra, no final da reunião habitual das quintas-feiras. O cartão munícipe, que tem na ACIF, um parceiro, vai arrancar numa zona piloto ( empresários da rua dr Fernão de Ornelas e arredores) e depois deverá estender-se, caso seja bem sucedido.

Quanto às críticas da Confiança, Cristina Pedra diz que o regulamento das Lojas com História continua em vigor mas ressalva que houve duas candidaturas levadas a reunião de Câmara mas que não cumpriam os requisitos.