A nova secretária de Estado das Pescas apelou hoje à união no PSD e disse que a luta está no exterior.

”É um imperativo que estejamos unidos, sem desordens. A luta é externa, não é cá dentro”, disse, na sua intervenção no 19.º Congresso Regional do PSD Madeira, no Centro de Congressos da Madeira.

Cláudia Monteiro de Aguiar apelou ao sentido de “saber estar e do “sentido de responsabilidade”, para que o partido vá unido para as eleições do próximo dia 26 de maio.