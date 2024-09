O deputado madeirense do Chega à Assembleia da República fez uma visita ao sítio da Fajã das Galinhas para notar o estado dos acessos àquela localidade.

Francisco Gomes alertou para a atenção que entende dever ser prestada a estas populações atingidas pelo drama dos incêndios.

“Os residentes da Fajã têm uma ligação muito forte à terra, sendo que algumas famílias já lá moram há mais de cem anos. Os incêndios forçaram a sua saída, por razões óbvias de segurança, mas é preciso garantir que o seu futuro é definido em linha com aquela que é a sua vontade, e não segundo soluções que alguém possa ter interesse em lhes impor”, frisou na ocasião.

“É legítimo que as pessoas queiram saber se, e quando, vão voltar para as suas causas. É também legítimo que a autarquia não as queira colocar em risco de vida. Por isso, o que pedimos é que faça o seu trabalho, mas ponha as pessoas sempre em primeiro, pois estão psicologicamente abaladas e sem as condições que tinham nas suas vidas e nas suas casas. Não merecem ser ainda mais quebradas”, completou.